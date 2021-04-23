TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
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TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI

TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADIMustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / TUZLA'da sahil boyunca görülen deniz salyası çevredekileri endişelendirdi.

TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI

Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'da sahil boyunca görülen deniz salyası çevredekileri endişelendirdi.

Marmara Denizi'nde son aylarda sık sık görülen deniz salyası bu kez Tuzla sahilinde ortaya çıktı. Sahili saran deniz salyası havadan da görüntülendi. Deniz salyasını farkeden çevre sakinleri kirlilik sanarak endişelerini dile getirdi.

Salyayı kirlilik sanan Yakup Erbaş, "Güzelim deniz bu hale geldi. Buraya insanlar dinlenmeye geliyor, pisliği görünce geri gidiyor" dedi.

Bir başka kişi ise, 'Biraz önce bir gemi geldi, onun altından çıktı bu pislik. Gemi geldikten sonra orayı karıştırdı, denizin altından geldi bu pislik. Ama bu yaklaşık 2 aydır devam ediyor bu pislik" diye konuştu.

Deniz kenarında balık tutan Hasan Dursun, 'Bilimsel bir karşılığı vardır mutlaka. Ama nihayetinde güzel bir görüntü değil. Biz bir de burada birkaç balığın öldüğünü gördük. Normalde şuan çinekop ve sarıkanatın kıyıya gelme dönemi ama burada arkadaşlarla şoklanmış balıklar gördük. Sarıkanatın şoklanıp kıyıya geldiği görülmüş bir şey değildir" şeklinde konuştu.

TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI
TUZLA SAHİLİNİ DENİZ SALYASI KAPLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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