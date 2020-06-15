Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı

Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı.

Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı
15.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:44

Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya "Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim." mesajını iletti.

Yazıcı da bu davete icabet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda vatandaşlarda hassasiyeti arttırmanın ve çevreyi kirletenlere karşı farkındalık oluşturmanın önemli amaçları arasında yer aldığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Özellikle içinde olduğumuz bu günlerin bize doğanın önemini en iyi şekilde anlatmış olması gerektiğine inanıyorum. Tuzla Belediyesi olarak her daim temiz ve yaşanması güzel bir çevre amaçladık. Yaptığımız bu anlamlı etkinlikle de özellikle çevrenin kirlenmesine sebebiyet veren insanlar üzerinde etkimiz olduysa, konuyla ilgili farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. Tüm Tuzlalı vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz. Biz geleceğimize temiz bir Tuzla bırakacağız bunun için de vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya her zaman hazırız."

"Çevre farkındalığı yaratmak benim için önemliydi"

Başkan Yazıcı'ya mesaj atarak etkinliği başlatan Eylem Yorulmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün çok heyecanlıyım. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim hepsi çok ilgililerdi. Çevre konusunda böyle farkındalık yaratmak benim için çok önemliydi. Dün geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Sosyal medyada böyle bir şeyin duyurulması ve adım atılması umarım diğer belediyelere de örnek olur. Gerçekten gurur verici bir olaydı benim açımdan. İnsan müdahalesi korkunç bir hal aldı. Umarım bugün bu olaya dur deriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit...
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Murat Kurum Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 21:59:26. #1.15#
title