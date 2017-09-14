Tuzla Piyade Okulundaki Eylemlere İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu 35 sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da takip etti.



Başbakanlık adına bir avukatın da hazır bulunduğu duruşmayı, sanık yakınları da izliyor.



Duruşmada, sanık savunmaları sürüyor.



İddianameden



İddianamede, darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığındaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatla sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri, bazı askeri personelin görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları, başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığına gelerek buradaki faaliyetlere iştirak ettikleri anlatıldı.



Sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede, sanık Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 15'er yıla, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.