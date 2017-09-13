Tuzla Piyade Okulundaki Eylemlere İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 40 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları sürüyor.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 35'i tutuklu rütbeli 40 sanık asker ve avukatları katıldı.



Başbakanlık adına bir avukatın hazır bulunduğu duruşmayı, vatandaşlar da ilgiyle takip ediyor.



Savunmasını yapmak için söz alan tutuklu sanık eski piyade teğmen Sami Okutan, firari sanık Tuzla Piyade Okulu eski alay komutan vekili albay Rıfkı Keser'in kendisini makam odasına çağırarak askeri okulun ve lojmanlar bölgesinin güvenliğini sağlama emrini verdiğini söyledi.



Okutan, Keser'in emri doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek, okul dışında bulunan kursiyer teğmenleri arayarak kışlaya çağırdığını dile getirdi.



Keser'in, mühimmat alarak "hazır kıta" şekilde kışlada bekleme emrini aldığını ileri süren Okutan, "Komutanın emriyle arkadaşlarımıza ait sivil araçlarla lojmanlar bölgesinde devriye turu attık. Yüzbaşı İbrahim Karakuş'u takip ediyorduk. Bir süre sonra kışla dışına çıkarak E-5 karayoluna saptık. İbrahim Yüzbaşı'yı arayarak neden yoldan ayrıldığımızı sordum. Kendisi de bilmediğini, emrin böyle olduğunu bana iletti. Kartal mevkisini geçtikten sonra trafik yavaşladı. Bu bölgede tankların bariyerleri parçalayarak yolunda ilerlediğine şahit oldum. Kışlaya dönme fikrinde arkadaşlarımızla aynı fikirdeydik. Kamuflajlarımızı çıkardık ve silahlarımızı araçta sakladık. Darbe haberlerini görünce doğrudan okulumuza geri döndük. Vicdanım rahat, darbeye yönelik hiçbir eylem içinde olmadım." ifadelerin kullandı.



Darbe girişimine katılmadığını iddia eden Okutan, görevli bulunduğu Tuzla Piyade Okuluna döndüğünde okul girişinde albay Rıfkı Keser'i gördüğünü anlattı.



Okutan, Keser'in, kendilerini sakin karşıladığını ve "Bu durumun sizinle bir ilgisi yok" dediğini kaydetti.



Sanık savunmaları sürüyor.