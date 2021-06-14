Tuzla Piyade Okulunda 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada bozma hükmü sonrası yeni karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin bozma hükmünün ardından yeniden görülen davada, daha önce beraatlerine hükmedilen 8 tutuklu sanık, "anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin bozma hükmünün ardından yeniden görülen davada, daha önce beraatlerine hükmedilen 8 tutuklu sanık, "anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırıldı.

Yargıtay'ın 4 Haziran 2020 tarihli bozma ilamından sonra İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın 8. duruşması yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş ve Rıdvan Eray katıldı.

Tutuklu sanıklar Emre Poyraz, Beşir Bağış, Mustafa Karahan ve Yunus Emre Ediz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Diğer sanıkları avukatlarının temsil ettiği duruşmada, müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyük Özdemir de hazır bulundu.

Duruşmada 14 firari sanık hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin henüz infaz edilmediği belirtilerek, bazı sanık avukatlarının mahkemeye savunma dilekçeleri gönderdiği tutanağa geçirildi.

Hazır bulunan sanıklardan savunma alındıktan sonra karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar beraat talebinde bulundu.

8 sanığa 15'er yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Gümüş, Hüseyin Vurucu, Emre Poyraz, Yunus Emre Ediz, Rıdvan Eray Başbuğa, Beşir Bağış ve Mustafa Karahan'ın, "anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, bu sanıklarla ilgili ayrıca, "Hükümete ve TBMM'ye yönelik darbe girişimi" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından, suçların "anayasayı ihlal" suçu unsurları içinde kalması gerekçesiyle "hüküm verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Firari 14 sanığın henüz yakalanmadığını belirten heyet, bu sanıklarla ilgili dosyanın ayrılması ve başka bir esasa kaydedilmesini kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu 8 sanığın, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu ve haklarındaki ceza miktarını nazara alarak bu hallerinin devamını hükme bağladı.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davanın 16 Mart 2018 tarihli duruşmasında kararını açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık teğmenler Emre Poyraz ve Hüseyin Vurucu'ya 8 yıl 1 ay 15'er gün, Hüseyin Gümüş ve Rıdvan Eray Başbuğ'a 7 yıl 6'şar ay, yüzbaşı Mustafa Akduman ile Şuayp Furkan Dursun'a da 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, teğmenler Efraim Yılmaz, Emrah Özdemir, Hakan Demirel, Hüseyin Filibe, İdris Karaduran, İsmail Meydan, Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, üsteğmen Ömer Faruk Akar ile firari sanık Murat Çoban'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, 19 sanığın tüm suçlardan beraatine ve 13 sanığın tahliyesine de hükmetmişti.

5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına onama, diğer hükümlere bozma

Davanın temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 4 Haziran 2020 tarihli ilamında, eski binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

Eski yüzbaşı Mustafa Akduman'ın FETÖ üyeliğinden aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının, sanıklar Ercan Duman ve Okcan Dursun hakkındaki beraat hükmünü de onayan daire, sanıklar Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğa ile Şuayp Furkan Dursun'un "FETÖ üyeliği"nden aldığı hapis cezasını ve 17 sanık hakkındaki beraat hükmünü ise bozmuştu.

Gerekçesinde sanıkların darbe planı kapsamında isimleri önceden belirlenmiş sivillerin derdest edilmesi emrini kabullendiği vurgulayan daire, beraatlerine hükmedilen Ahmet Ağaç, Bekir Demircan, Beşir Bağış, Halil Yavuzhan Mekeci, İbrahim Günaydın, Kadir Erol, Kamil Beşkavak, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Remzi Cihad Çam, Sefa Yıldırım, Soner Öztürk, Uğur Çakmak, Veysi Erik, Yunus Emre Ediz ve Yunus Enver Sarıaslan'ın eyleminin "anayasayı ihlal suçuna yardım"ı oluşturduğunu belirtmişti.

Yüksek daire ayrıca, "FETÖ üyeliği"nden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Vurucu, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hüseyin Gümüş ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Şuayp Furkan Dursun ile beraatlerine hükmedilen Emre Bedel ve Mustafa Karahan hakkında eksik inceleme yapılarak hüküm kurulmasının bozma nedeni yapıldığına işaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya