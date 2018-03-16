Tuzla Piyade Okulu'ndaki Eylemlere İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve öncesinde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ile eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 28'i tutuklu 36 sanık ile taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.

Duruşma, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığı'ndaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatlı bir şekilde sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri belirtiliyor.

Bazı askeri personelin de görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları, başka birliklerden de askerlerin komutanlığa gelerek faaliyetlere iştirak ettiği anlatılan iddianamede, sanıklar hakkında " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Sanık Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 15'er yıla kadar hapsi öngörülen iddianamede, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.