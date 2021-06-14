Tuzla Piyade Okulu'nda 15 Temmuz darbe girişimi eylemleri davasında yeniden karar

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Tuzla Piyade Okulu'nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava karara bağlandı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Tuzla Piyade Okulu'nda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, ilk yargılamada beraatlerine karar verilen 8 sanığı 'anayasayı ihlal suçuna yardım' suçundan 15'er yıl hapse mahkum etti.

Tuzla Piyade Okulu'nda 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesince kısmen bozulmuştu. Bir kısım sanıklar hakkında verilen hapis cezaları ve beraatler onanırken, 8 sanığın beraat hükmü ise bozulmuştu. Bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Vurucu, Hüseyin Gümüş ve Rıdvan Eray hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar Emre Poyraz, Beşir Bağış, Mustafa Karahan ve Yunus Emre Ediz'in SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya, sanık avukatları ve Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyük Özdemir katıldı.

Bazı sanık avukatlarının savunma dilekçesi sunduğunun belirtildiği duruşmada, 14 firari sanık hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilmediği kaydedildi.

Davanın karara bağlanması öncesinde son sözü sorulan sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veysi Erik, Hüseyin Gümüş, Hüseyin Vurucu, Emre Poyraz, Yunus Emre Ediz, Rıdvan Eray Başbuğa, Beşir Bağış ve Mustafa Karahan'ı, 'anayasayı ihlal suçuna yardım' suçundan 15'er yıl hapse mahkum etti. Heyet, 15 yıl hapse çarptırılan sanıklar hakkında 'hükümete ve TBMM'ye yönelik darbe girişimi' ile 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından, suçlarının 'anayasayı ihlal' suçu unsurları içinde kaldığı için hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, tutuklu 8 sanığın mevcut delil durumu ve aldıkları ceza miktarı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla Piyade Okulu'nda 15 Temmuz darbe girişimi eylemlerine ilişkin 29'u tutuklu, 40 sanıklı dava 16 Mart 2018 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanmıştı. Mahkeme, binbaşı Zafer Bayraktar, yüzbaşı İbrahim Karakuş, üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile teğmen Sami Okutan'ı, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık teğmenler Emre Poyraz ile Hüseyin Vurucu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15'er gün hapse mahkum eden mahkeme, Hüseyin Gümüş ile Rıdvan Eray Başbuğ'u aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay, yüzbaşı Şuayp Furkan Dursun ve yüzbaşı Mustafa Akduman'ı ise yine aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapse mahkum etmişti.

Teğmenler Efraim Yılmaz, Emrah Özdemir, Hakan Demirel, Hüseyin Filibe, İdris Karaduran, İsmail Meydan, Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, üsteğmen Ömer Faruk Akar ile firari sanık Murat Çoban'ın dosyasının ayrılmasını hükmeden mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatine ve 13 sanığın tahliyesine karar vermişti.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı