Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı
Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı Yanan fabrika havadan görüntülendiİSTANBUL - Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında yangın çıktı
Yanan fabrika havadan görüntülendi
İSTANBUL - Tuzla Organize Sanayi Bölgesin'de Boya fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve salık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.