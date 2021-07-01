Tuzla'nın berberi, dezavantajlı vatandaşların tıraşlarını evlerinde yapmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'nın berberi, dezavantajlı vatandaşların tıraşlarını evlerinde yapmaya başladı

Tuzla'nın berberi, dezavantajlı vatandaşların tıraşlarını evlerinde yapmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların saç ve sakal tıraşlarının ücretsiz olarak yapılmaya başlandığı Tuzla'nın Berberi uygulaması geçtiğimiz Nisan ayında hizmete başlamıştı.

Tuzla'da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların saç ve sakal tıraşlarının ücretsiz olarak yapılmaya başlandığı Tuzla'nın Berberi uygulaması geçtiğimiz Nisan ayında hizmete başlamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hayata geçen projede, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlar için de evlerinde tıraş hizmeti verilmeye başlandı.

Tuzla Belediyesi, Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale eğitim Parkı'nda Tuzla'nın Berberi'ni hizmete açarak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların sakal ve saç tıraşlarını ücretsiz yapmaya başlamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hayata geçen projede, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlar için de evlerinde tıraş hizmeti verilmeye başlandı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ilçe genelinde yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşların tıraşlarının evlerinde ücretsiz yapılması hedeflenen çalışmada ilk tıraşlar yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ilk tıraşlar da, ailelerin istediği saç modelleri yapıldı. Evde tıraş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecekler.

"Bizi bu sıkıntıdan kurtarıyor"

Tuzla'nın Berberi tarafından eşinin saç ve sakal tıraşının yapıldığı Fatma Demirbağ," Çok güzel bir uygulama. Bizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Bu az iş değil. Allah razı olsun. Belediyemizden de çok memnunuz. Bu imkanları bize sunuyorlar. Tıraş yapmak çok zor oluyor. Biz her zaman yaptığımız için bizden bıkıyor. Dışarıdan birisi geldiği zaman demek ki daha hoşuna gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Arda Turan Erol Bulut Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuzla'nın berberi, dezavantajlı vatandaşların tıraşlarını evlerinde yapmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:19:11. #1.16#

title