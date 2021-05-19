Son Dakika | Tuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Son Dakika | Tuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son Dakika | Tuzla'da lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sanayi bölgesindeki firmaya ait deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların birçok noktadan görüldüğü yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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