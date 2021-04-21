Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle kendi yetiştirdiği lalelerle ilçeyi süsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle kendi yetiştirdiği lalelerle ilçeyi süsledi

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle kendi yetiştirdiği lalelerle ilçeyi süsledi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kendi yetiştirdiği lalelerle park, kavşak ve caddeleri süsledi.

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kendi yetiştirdiği lalelerle park, kavşak ve caddeleri süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan peyzaj çalışmaları ile Tuzla'da ilkbahar mevsiminin esintilerini yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, belediye fidanlığında yetiştirilen laleler, Tuzla'nın prestij noktalarına, kavşak ve refüjlere ekilmeye başlandı. Tuzla Belediyesi personelleri tarafından özenle dikilen laleler, nisanda sergilendikten sonra mayısta yetiştirilmek üzere tekrar toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kişi başına düşen yeşil alan sayısını İstanbul ortalamasının üzerine çıkardıklarını belirtti.

Yazıcı, hedeflerinin kişi başına düşen yeşil alan sayısında Avrupa standartlarına çıkmak olduğuna dikkati çekerek, "Bir taraftan yeşil alan sayısını artırmaya çalışırken, diğer taraftan da yeşil alanları güzelleştirmeye, içerisinde bulunduğumuz mevsimlerin esintilerini de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Kendi fidanlığımızda yetiştirdiğimiz rengarenk laleleri, Tuzla'mızda ekimlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Faik Öztrak Ziya Selçuk Nikos Dendias
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Yılmaz Vural Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle kendi yetiştirdiği lalelerle ilçeyi süsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:07:37. #1.15#

title