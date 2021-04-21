Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle kendi yetiştirdiği lalelerle ilçeyi süsledi

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kendi yetiştirdiği lalelerle park, kavşak ve caddeleri süsledi.

Tuzla Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kendi yetiştirdiği lalelerle park, kavşak ve caddeleri süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan peyzaj çalışmaları ile Tuzla'da ilkbahar mevsiminin esintilerini yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, belediye fidanlığında yetiştirilen laleler, Tuzla'nın prestij noktalarına, kavşak ve refüjlere ekilmeye başlandı. Tuzla Belediyesi personelleri tarafından özenle dikilen laleler, nisanda sergilendikten sonra mayısta yetiştirilmek üzere tekrar toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kişi başına düşen yeşil alan sayısını İstanbul ortalamasının üzerine çıkardıklarını belirtti.

Yazıcı, hedeflerinin kişi başına düşen yeşil alan sayısında Avrupa standartlarına çıkmak olduğuna dikkati çekerek, "Bir taraftan yeşil alan sayısını artırmaya çalışırken, diğer taraftan da yeşil alanları güzelleştirmeye, içerisinde bulunduğumuz mevsimlerin esintilerini de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Kendi fidanlığımızda yetiştirdiğimiz rengarenk laleleri, Tuzla'mızda ekimlerini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz