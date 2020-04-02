Tuzla, Korona virüs mücadelesi neticesinde en az riskli ilçelerden oldu
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Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel

Tuzla, Korona virüs mücadelesi neticesinde en az riskli ilçelerden oldu

Küresel Korona virüs salgını ile ulusal, bölgesel ve yerel mücadelenin tüm imkanların seferber edilerek sürdürüldüğü bugünlerde Tuzla'da verilen mücadelenin olumlu sonuçları kendisini göstermeye başladı.

02.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:36
Tuzla, Korona virüs mücadelesi neticesinde en az riskli ilçelerden oldu

Küresel Korona virüs salgını ile ulusal, bölgesel ve yerel mücadelenin tüm imkanların seferber edilerek sürdürüldüğü bugünlerde Tuzla'da verilen mücadelenin olumlu sonuçları kendisini göstermeye başladı.

Tuzla genelinde alınan tedbirler ve gerçekleştirilen uygulamalarla, durmaksızın devam eden korona virüs ile mücadele neticesinde Tuzla en az riskli ilçelerden birisi olarak ulusal medyada yer aldı.

Temizlik, hijyen, bilgilendirme, kamu hizmetlerinin aksamaması ve sosyal hayatın desteklenmesi başlıklarında eş zamanlı yürütülen mücadelede her alanda başarılı sonuçlar elde edilmeye devam ediyor.

Çalışmalarını sadece saha çalışmaları ile sınırlamayan Tuzla Belediyesi sosyal hayatı destekleyecek örnek çalışmaları birbiri ardına hayata geçirdi. Korona virüs ile mücadele sürecinde sahadaki mücadeleden, psikolojik desteğe, eğitim hizmetlerinden kültür sanat etkinliklerine, gönül belediyeciliğinin simgesi olan VEFA çalışmasından E-Belediyecilik hizmetlerine mücadelenin her alanında Tuzla Belediyesi öncü projelere imza atmaya devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sahada devam eden ilaçlama, dezenfekte, yıkama çalışmalarıyla beraber kararlılıkla sürdürülen kontrol ve denetimler neticesinde Tuzla'nın risk seviyesi en düşük ilçelerden birisi olarak ulusal medyada yer alması, tüm ekiplerin özverili çabalarının neticesidir.

Öte yandan devam eden kültür, sanat, eğitim benzeri çalışmaları kapsayan etkinliklerin E-Belediye uygulamalarıyla sosyal hayata yansımasıyla da günlük hayatımızda da en az etkilenen ilçelerden birisi olduk. Bugüne kadar hep önce insan diyerek çalıştık. Güçlü altyapımızı halkımız için seferber ettik. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Hemşehrilerimizden evlerinde kalarak bizlere desteklerini sürdürmesini istiyoruz. Biz sizin için her yerdeyiz" sözleriyle evde kalma mesajını da yinelemiş oldu.

Tuzla Belediyesi aralıksız sürdürdüğü çalışmaları durum normalleşinceye kadar sahada ve sosyal hayatı destekleyecek şekilde uygulamaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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