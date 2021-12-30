Tuzla Karting Pisti, özel bir yarışa ev sahipliği yaptı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en fonksiyonel parklarından olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa ev sahipliği yaptı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışa Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Youtuber Bilal Hancı, Fatih Yasin, Adem Metan, Hakkı Alkan, Mustafa Akan ve sanatçı Volkan Arslan katıldı.

Yağmur altında gerçekleşen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışta, katılımcılar pist üzerinde spin attılar. TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun, karting araçları ile yaptığı şov ilgiyle izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yağmur yağınca işlerin karıştığını belirterek, "Yağmur tecrübem yok. Yağmur olmasaydı iddialıydım. Kenan Sofuoğlu'nu da yarışta geçerim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarış sonrasında ise yağmurda ilk defa yarış yaptığını ve bunun çok farklı bir tecrübe olduğunu belirterek, "Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan ağabeyi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da yarışacağı aracı bilmediğini ifade ederek, "Kendi aracım burada ama dediler ki aynı araçlara binelim. Rakiplerimin kim olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir kalabalık gördüm. Tabii ki avantajım var. Yağmurda yarışacağız, o yüzden sürprizler olabilir." diye konuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise yağmur altında ölçülü ve tedbirli olacaklarını belirterek, "Yarış çok iddialı. Yarışta çok ıslanacağımız kesin ama ne kadar yağmur olursa olsun çok hararetli bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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