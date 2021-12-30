Tuzla Karting Pisti'nde yağmur altında müthiş yarış

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa daha ev sahipliği yaptı. Yarışmaya katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu yarışta üç kere geçtiğini belirterek, "Yağmurda ilk defa denedim. Çok daha farklı bir tecrübe. Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan Abi'yi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım" dedi.

Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan Karting Pisti, özel bir yarışa ev sahipliği yaptı. Yağmur altında gerçekleşen yarışa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Youtuber Bilal Hancı, Fatih Yasin, Adem Metan, Hakkı Alkan, Mustafa Akan, sanatçı Volkan Arslan katıldı. Yağmur altında geçen yarış, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Pist üzerinde spin atan katılımcılar eğlenceli anların yaşanmasına da sahne oldu. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun karting araçları ile yaptığı şov ise izleyenleri hayran bıraktı.

Bilal Erdoğan: "Yağmur altında ilk kez yarıştım"

Yarış öncesi ve sonrası Teknoloji Editörü Hakkı Alkan'a açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan," Yağmur olunca işler karıştı. Çünkü yağmurun dinamikleri değişik. Benim yağmur tecrübem yok. Yağmur olmasaydı iddialıydım. Kenan Sofuoğlu'na da yarışta geçerim" dedi. Yarış sonrasında ise, "Yağmurda ilk defa denedim. Çok daha farklı bir tecrübe. Alışması zor oldu ama keyfi ayrı. Devamlı kayar mıyım spin atar mıyım diye yarıştık. Güzeldi. İlk üç içerisinde olduğumu düşünüyorum. Ben Kenan Abi'yi üç kere geçtim. Birinci olmalıyım" dedi.

Kenan Sofuoğlu: "Yağmurda yarışacağız, sürprizler olabilir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu," Yarışacağım aracı bilmiyorum. Kendi aracım burada ama dediler ki aynı araçlara binelim. Rakiplerimin kim olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir kalabalık gördüm. Tabi ki avantajım var. Yağmurda yarışacağız. O yüzden sürprizler olabilir" dedi.

Şadi Yazıcı: "Yarış çok iddialı"

Yarışa ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Yağmur altında ölçülü ve tedbirli olacağız. Yarış çok iddialı. Yarışta çok ıslanacağımız kesin ama yarış çok ateşli geçecek. Ne kadar yağmur olursa olsun çok hararetli bir yarış olacak" dedi.

Mustafa Akan: "Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal bir komplekse geldik"

Sosyal Medya Fenomeni Mustafa Akan," Bugün Tuzla Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal bir komplekse geldik. Bu yarışlara ilk defa katılacağım. Gayet güzel bir ortam. Ben kendime göre iddialı bir adamım. Normalde her konuda tevazu sahibiyim ama iyi bir otomobilci olduğumu düşünüyorum. Daha önce 9 kere ralli şampiyonluğum var. Dolayısıyla burada iddialıyım" dedi.

Adem Metan: "Bugünki rakiplerimiz de çok güçlü"

Sosyal medya içerik üreticisi Adem Metan, ise "Bugün bir kez daha sahalardayız. En son burada yarıştığımız zaman Kafalar grubu bana çok ciddi bir hareket yapmışlardı. Ekip üç kişi olunca biraz zorlanmıştım. Bugün ki rakiplerimiz de çok güçlü. Bilal Erdoğan, Kenan Sofuoğlu, Şadi Yazıcı, Hakkı Alkan, Kafalar var. Bakalım ne olacak" dedi. - İSTANBUL