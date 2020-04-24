Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti
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23 Nisan, Polis, Tuzla, 3. Sayfa, Haber

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 23 Nisan'ı kutlamak için törende bir araya geldi.

24.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:16
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti

İSTANBUL - Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 23 Nisan'ı kutlamak için törende bir araya geldi. Polis helikopteri, özel harekat ekiplerinin katıldığı törende İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında törende bir araya geldi. Özel harekat ekipleri, polis helikopteri gibi çok sayıda ekibin katıldığı kısa törende İstiklal Marşı okundu, polisler saygı duruşunda bulundu. Nefes kesen törene vatandaşlar da balkon ve pencerelerine çıkarak ellerinde bayraklarla eşlik etti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünde İstiklal Marşı okunduğu anlar nefes kesti

Kaynak: İHA

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