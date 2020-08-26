Tuzla Gemi Gençlik Merkezi'nde anlamlı dalış Türkiye'nin ilk ve tek gençlik gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri anlamlı bir dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk ve tek gençlik gemisi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi dalgıçlık öğrencileri anlamlı bir dalış etkinliği gerçekleştirdi. Daha önce de denizlerin kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Gençlik Merkezi öğrencileri, bu kez Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı.

Gençlik Merkezi'nde "Eğitim ve Deniz Şehri Tuzla" sloganlarına uygun olarak eğitim alan gençler, kürek, kano, rüzgar sörfü ve yelken gibi su sporlarını yapıyor. Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi ve Gençlik Merkezi'nde su sporları etkinlikleri ve dalgıçlık eğitimleri ile üniversiteye hazırlanan gençleri farklı hobilere yönlendirmenin yanı sıra Tuzla'da su sporlarının daha da yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çocukların özellikle deniz konusunda çok hassas olduklarını, en büyük isteklerinin denizde yüzmek ve dalış yapmak olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Diyarbakırlı misafirlerimizle beraber sohbet ederken 'Diyarbakır'da tatlı suda yüzüyoruz denize girmeyi çok merak ediyoruz' dediler. Denize girdiler, yüzdüler. Gençlik merkezimizin, dalgıçlık kulübümüz var. Kulübümüzün hocalarıyla beraber denizin dibini görüyorlar ve denizin dibini de artık keşfetmeye başladılar. Bizi mutlu ettiler. Bugün de o dalgıç kulübümüzle beraber Tuzla Gençlik Evimizin yanında denizin dibini keşfediyorlar. Çok zor tabii, kolay bir deneyim değil gerçekten. İnsanın sadece ağzından nefes vermesi, balık gibi suyun içerisinde nefes alabilecek olma duygusu bile insanı heyecanlandırıyor. Gençler çok normal bir heyecan yaşadılar. Ama biraz artık onu da aşacaklar her dalgıç kulübünde dalışla başlayan arkadaşlar gibi. Ayrı bir deneyimdi, gençlerle inşallah Diyarbakır'a gittiğimizde beraber yüzeceğiz" dedi.

Çocukların kendisini Diyarbakır'a davet ettiğini ifade eden Başkan Yazıcı, "Yarın gidecekler. Bu akşam bir iki ziyaretleri daha var. Diyarbakır sözünü verdiler, daha sonra yine görüşeceğiz dedik. Bize bu bir hafta boyunca gerçekten çok güzel günler yaşattılar. İstanbul'a Türkiye'ye, aslında dünyaya güzel bir mesaj verdiler. Biraz önce bir sohbet etmiştik beni makamda ziyarete gelmişlerdi. Belki ileride daha çok farkına varacaklar, hep böyle kötü veya olumsuz şeyler yerine böylesine güzellikleri bize yaşattıkları için onlara teşekkür ettim. Bunlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle de ilk gün itibarıyla deniz konusunda çok hassaslar. Tema Park'a giderken kenardan denizi görüp 'Deniz bu deniz' diye bağırdıklarını gördüm. Bugün de onu dibine kadar tattık. Toplumdaki hassasiyet bizi çok mutlu etti, çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde milletimizle ve tüm bireylerimizle beraber bu ülkenin bir evladı olmaktan ve böylesine aziz bir millete hizmet etmekten mutluluk duyduğumu ifade ediyorum" diye konuştu.

Tüple denize dalacağı için heyecan yaşadığını dile getiren Burhan Karadaban, "İstanbul'da çok eğlendim. Çok güzel oldu. Dr. Şadi Yazıcı başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize her tarafı gezdirdi, şimdi de denizin dibine ineceğiz, denizi keşfedeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA