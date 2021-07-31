İSTANBUL Yardım TIR'ı ve su tankerleri Manavgat için yola çıktı

Tuzla Belediyesi, yangından etkilenen Manavgat'a bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

Tuzla Belediyesi, yangından etkilenen Manavgat'a bir TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. Ayrıca yanan alanları söndürme çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 2 su tankeri de yola çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları, yerleşim ve tarım alanlarına da sıçradı. Türkiye'yi acıya boğan yangınlar ve yaşanan can kayıpları için Tuzla Belediyesi de harekete geçti. Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi iş birliği ile içerisinde gıda kolisi, hijyen seti ve temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu yardım TIR'ı yola çıktı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda bulunan gıda kolilerinin yardım TIR'ına yüklendiği sırada dualar edildi. Yardım TIR'ı ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla bölgeye 2 su tankeri de gönderildi.

YANGINLAR İÇİMİZİ ÇOK ACITTI

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, yangın bölgelerinde yaşanan olayların herkesi derinden üzdüğüne dikkat çekerek, 'Son zamanlarda Türkiye'de meydana gelen yangınlar içimizi çok acıttı. Tuzla olarak ülkemizde veya ülkemizin dışında yaşanan zor durumlarda yardım etme şuuruyla hareket eden insanlar olarak çok tez organize oluyoruz. Biz Tuzla'dan ihtiyaç olan her yere birçok yardım TIR'ı gönderdik. Yardım bize inancımızın, kültürümüzün öğrettiği bir husus. Bu yaptığımız yardımlar biraz insan olmamızın gereği, yaratıcımızın bize bildirdiği bir emrin gereği. Oradaki yaralara derman olma, yaraları sarma anlamında gerçekten insan hissettiren bir organizasyon' dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAKTIR'

Yangın bölgelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Dr. Şadi Yazıcı, 'Bir anda bu kadar yangının olması şaibeler doğuruyor. Hukuk bununla ilgili gerekli araştırmayı yapacaktır. Bizim yapmamız gereken maddi durumumuz, imkanlarımız ne olursa olsun doğal afetler karşısında yardımlaşmak, dayanışma, birbirimize destek olmaktır. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz' ifadelerini kullandı.

TANKERLER DE YOLA ÇIKIYOR

Herkesin yardım etmek için seferber olduğunu belirten Dr. Yazıcı, 'Yardımsever vatandaşlarımız sayesinde telefonlarımız susmuyor. Nasıl yardım toplayabiliriz diye soruyorlar. Ortaklaşa yapacağımız bu çalışmalarla, oraya tankerlerimizi de yolluyoruz' dedi.

İNSANLIĞA YAPILAN BİR SUÇTUR

Çıkan yangınların yalnızca Manavgat'ı değil tüm dünyayı etkilediğine vurgu yapan Dr. Şadi Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu yapılan şey sadece Manavgat'a yapılmıyor. Bir küresel ısınmanın yaşandığı bir dünyada yeşilliklerin yok edilmesi, faunanın yok edilmesi dünyaya ve insanlığa yapılan bir suçtur. Sadece ülkemize karşı yapılmış olduğunu düşünmüyorum. Bu durumu insanlık dışı olarak yorumluyorum. Bunu yapanların ne çevreye ne hayvana ne insana saygısı olmayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Yine iyi niyetimi koruyarak mevsim anormallikleriyle beraber başlayan yangınlar olmasını diliyorum. Bu şekilde insanlık dışı hareket edenlerle aynı ülkede yaşamaktan insanın utanç duyduğunu söylemek istiyorum. Ciğerlerimiz olan ormanları yok etmek insan öldürmüşçesine büyük cezalarla cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar başımız sağ olsun, tüm ülkem adına geçmiş olsun. Elimizden gelen tüm yardımları ulaştıracağız.'

GELEN TALEPLERE GÖRE YARDIMLAR OLUŞTURULUYOR

Temel ihtiyaçların TIR'larda toplandığını dile getiren Kızılay İlçe Başkanı ise, 'Temizlik malzemesi, çamaşır bulaşık deterjanı gibi temel ihtiyaç malzemelerimiz var. Gıda kolilerimiz de var. Olayın başından beri AFAD orada koordinasyonu sağlıyor. Kızılay da orada arazide. Orada temel ihtiyaçlar neyse ona öncelik veriyoruz. Oradan gelen taleplere göre bu yardımlarımızı oluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı