Tuzla'dan İzmir'e yardım eli

Tuzla Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından bölgeye 2 TIR dolusu temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi.

Tuzla Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından bölgeye 2 TIR dolusu temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yarın ne olacağını bilmiyoruz.Deprem neticesinde binalarda ki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük" dedi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda depremin hemen ardından İzmir'deki yaraları sarmak için hazırlıklara başlayan Tuzla Belediyesi, depremin olduğu gün Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi'ni deprem bölgesine gönderdi. Bugün ise Tuzla Kızılay Şubesi ve P&G Türkiye işbirliği ile deprem bölgesine 2 TIR dolusu temizlik ve hijyen malzemesi gönderdi. Bin 350 koli Tuzla Gençlik Merkezi Öğrencileri ve Kızılay gönüllüleri tarafından 2 günde hazırlandı. TIR'ların Tuzla Belediye Binası önünde hareket etmeden önce beklediği sırada bir vatandaş, TIR'ları görüp deprem bölgesine 10 litre dezenfektan ve maske gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan TIR, belediye binası önünden dualar ile uğurlandı.

"KALBİMİZ İZMİR İÇİN ATIYOR"

TIR'ların İzmir'e doğru yola çıkmasından önce konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Elazığ depreminden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için, Suriye'de yaşanan insanlık dramını bir nebze olsun hafifletmek için çok yardım TIR'ları gönderdik. Bu sefer kalbimiz yüreğimiz İzmir için atıyor" dedi.

"TÜM AFETLERDE OLDUĞU GİBİ YİNE BERABERİZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz Türkiye'deki tüm afetlerde olduğu gibi yine İzmir'deki bu depremde de birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Kaymakamlığımızla, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımız ile bu seferberliğimize devam ediyoruz. Bugün Kızılay'ımızın büyük emekleri ile oluşmuş olan çevremizdeki herkesin büyük destekleri ile ortaya çıkan bu TIR'ları yolladık. Van ve Elazığ depreminde de olduğu gibi tüm afetlerde yine biz bir ve beraberiz. Kardeşlerimizin yanında olmak için böyle bir TIR yolluyoruz. Rabbim bir daha bu afetleri göstermesin. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Özellikle de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kurtulanlar bizim umudumuzu bir defa daha artırıyor" dedi.

"DEPREME HAZIRLANMANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLIYORUZ"

Yazıcı, "Her deprem, yardımlaşmayı ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğu gibi deprem anı ve sonrasında birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, deprem neticesinde binalarda ki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. Biz deprem görev emri dahil olmak üzere deprem anı ve sonrasındaki tüm organizasyonlarımızı yaparken şimdi çok daha hızlanmamız gerektiğini anlıyoruz çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. O nedenle hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederken aynı zamanda herkesin tedbirli ve geleceğe dahil emin olması için hazırlık olmamız lazım diyorum" diye konuştu.

"DUAMIZ BÖYLE FELAKETLERİN YAŞANMAMASI"

Tuzla Kızılay İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, "Öncelikle İzmir'de yaşanan depremden dolayı oradaki vatandaşlarımızı rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Duamız ve temennimiz bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN BUDUR"

İzmir'e gidecek yardım TIR'larını, yola çıkmadan önce Tuzla Belediye Binası önünde beklediği sırada gören Enes Yılmaz isimli vatandaş, "Yoldan geçiyordum TIR'ları gördüm öyle getirdim. İzmir'e yardımcı olmak istedik. Dezenfektan ve tek kullanımlık maske getirdim. Zaten bu işi yapıyoruz. Desteğimiz olsun istedik. 10 paket maske ve 10 litre dezenfektan getirdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı