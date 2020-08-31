Tuzla'dan Giresun'a yardım eli
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Tuzla'dan Giresun'a yardım eli

GİRESUN'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketine Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, Tuzla Belediyesi de yardım tırı gönderdi.

Tuzla'dan Giresun'a yardım eli
31.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:15

GİRESUN'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketine Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, Tuzla Belediyesi de yardım tırı gönderdi. Gönderilen yardım tırı ile 1410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi gibi acil önem taşıyan kişisel bakım ürünleri, afet bölgesine ulaştırıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız" dedi.

Giresun Dereli'de 22 Ağustos Cumartesi günü yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, titizlikle yürütülen çalışmalara katılarak, felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yapılan arama kurtarma çalışmalarına büyük bir özveri ile destek oldu. Ayrıca Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderildi.

"YARALARI DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYLA SARACAĞIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun'da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz. Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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