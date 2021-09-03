Tuzla'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tuzla'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Tuzla'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tuzla'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan 43 BZ 2576 plakalı hafif ticari araç, 34 MM 4355 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Arkadan gelen başka bir midibüs de kazaya karıştı.

Araçlarda hasara neden olan zincirleme kazada midibüs ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Seda Sayan Gülben Ergen Derya Baykal
Spor Marcao Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tuzla'daki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:04:28. #1.15#

title