Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı Tank adeta roket gibi gökyüzüne gittiİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .

18.09.2019 21:18

Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı

Tank adeta roket gibi gökyüzüne gitti

İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank adeta roket gibi gökyüzüne gidiyor.

Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.