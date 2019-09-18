Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı Tank adeta roket gibi gökyüzüne gittiİSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .
Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
Tank adeta roket gibi gökyüzüne gitti
İSTANBUL - Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlayan yakıt tankın patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank adeta roket gibi gökyüzüne gidiyor.
Tuzla'da fabrikada yangın sırasında yakıt tankı patlamış, üç itfaiye görevlisi yaralanmıştı. Patlama anı kameralara yansıdı .Görüntülerde tank büyük bir gürültüyle patlıyor ve parçası gökyüzüne bir roket gibi gidiyor.