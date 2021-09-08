TUZLA'DAKİ TREN KAZASI: MAKİNİSTLERİN VE SİNYALİZASYON SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUZLA'DAKİ TREN KAZASI: MAKİNİSTLERİN VE SİNYALİZASYON SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINACAK

TUZLA'DAKİ TREN KAZASI: MAKİNİSTLERİN VE SİNYALİZASYON SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINACAK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da Adapazarı-Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

 TUZLA'da Adapazarı-Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada,  makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

Tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı bilgisi edinildi. Ayrıca kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Derya Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Umut Meraş Fatih Terim Lionel Messi Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TUZLA'DAKİ TREN KAZASI: MAKİNİSTLERİN VE SİNYALİZASYON SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:14:15. #1.16#

title