Tuzla'daki trafik kazasında yaralanan baba da hayatını kaybetti

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile yolda dönüş alan başka bir otomobil hızla çarpışmış, 5 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralı çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Talha Türk'ün ardından babası Faruk Türk'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Tuzla Tepeören'de Formula 1 yolunda saat 14.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hyundai markalı 34 BJC 515 plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Türk, ışıklarda dönüş almak için direksiyonunu kırdı. Ali Çığlı yönetimindeki Honda markalı 41 AIF 446 plakalı otomobil, yolun yan tarafına girmekte olan otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü Faruk Türk ve Ali Çığlı ile araçlarda bulunan Talha Türk, Yiğit Reha Akan, Can Akça yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 8 yaşlarındaki Talha Türk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Oğlu vefat eden baba Faruk Türk'ün de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL