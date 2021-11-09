Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Kara Yolu Ankara istikametinde seyreden Süleyman K. idaresindeki 34 ET 0874 plakalı otomobil, Tuzla Şifa Mahallesi ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çelik bariyere çarptı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyerin otomobile saplanması sonucu araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

 SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

 Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title