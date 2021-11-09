Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Kara Yolu Ankara istikametinde seyreden Süleyman K. idaresindeki 34 ET 0874 plakalı otomobil, Tuzla Şifa Mahallesi ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çelik bariyere çarptı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bariyerin otomobile saplanması sonucu araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.