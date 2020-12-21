TUZLA'DAKİ "TEŞKİLATÇI" KURYE; BOYUNLUĞUM VARDI,  'BOYUNLUK MASKE YERİNE SAYILMIYOR'  DEDİ
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TUZLA'DAKİ "TEŞKİLATÇI" KURYE; BOYUNLUĞUM VARDI,  'BOYUNLUK MASKE YERİNE SAYILMIYOR'  DEDİ

21.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:03
TUZLA'DAKİ

TUZLA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan 'Gece Kartalları' diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kurye Cihan Aksu, " Hiçbir şey yapmadığım halde sürekli yargılanıyorum" dedi.

TUZLA'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maskesiz dışarı çıktığı için işlem yapan 'Gece Kartalları' diye bilinen bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kurye Cihan Aksu, " Hiçbir şey yapmadığım halde sürekli yargılanıyorum" dedi.

Tuzla'da eylül ayında denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezasıyla istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, "Gece Kartalları" diye bilinen bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Dün saat 20.30 sıralarında denetim yapan bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkıp maskesiz dolaşan kurye Cihan Aksu'ya cezai işlem uygulamak istedi. Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı iddia edildi. Bekçiye yumruk attığı iddia edilen Cihan Aksu gözaltına alındı. Aksu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra konuşan Cihan Aksu, "Dün akşam dükkanı kapatıyorduk. Motosikletleri içeriye aldım. Boyunluğum vardı. Bekçi arkadaşlar gelip, yanımdan geçtiler. Sonra geri gelip, maske sordular. 'Boyunluk maske yerine sayılmıyor' dedi." diye konuştu. Bekçiler ile aralarında tartışma çıktığını ifade eden Aksu, "Dükkanın önünde duruyordum, yolda da değildim. Haksızlığa uğruyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde sürekli yargılanıyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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