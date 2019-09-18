Tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi
TUZLA'DAKİ PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (görüntünün tamamı)Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı.
DHA İSTANBUL -TUZLA'DAKİ PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (görüntünün tamamı)
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. Patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan da görüntülendi.
Görüntü Döküm:
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-Patlamanın ardından yaşananlar
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