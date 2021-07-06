Tuzla'daki Özel Çocuklar, Kese Kağıdı Üreterek Poşet Kullanımını Önlüyor

Özel çocuklar hem evlerinde hem Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde kese kağıdı üreterek poşet kullanımının önüne geçiyor.

Özel çocuklar hem evlerinde hem Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde kese kağıdı üreterek poşet kullanımının önüne geçiyor.

Üretilen kese kağıtları, esnaflara satılırken, elde edilen gelirle çocuklar aile bütçelerine katkı oluyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan özel gereksinimli çocuklar, geri dönüşüme katkı sunmak ve poşet kullanımının azaltılması için kese kağıdı üretiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde üretim yapan özel çocuklar, yeni normalleşme adımları kapsamında artık Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyesinde akranlarıyla birlikte üretim yapıyor. Özel çocuklar tarafından şu ana kadar üretilen yaklaşık 200 bin adet kese kağıdı, Tuzlalı esnaflar tarafından satın alındı. Kese kağıdından elde edilen gelir ise yine özel çocukların ihtiyaçları için kullanılıyor. Tuzla Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile özel çocukların el becerilerinin geliştirilmesi, kişisel gelişimlerinin arttırılması ve kendi akranlarıyla sosyalleşmeleri hedefleniyor. Gönül Elleri Çarşısı iyilik atölyesinde kese kağıdı üretimi yapan çocukları ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet edip gayretli çalışmalarından dolayı kendilerine en kısa zamanda cağ kebabı ikramında bulunma sözü verdi.

"Çok önemli bir geri dönüşüm ve ekolojik destek sağlıyorlar"

Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile tüm gönüllere dokunduklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımızın içerisinde bulunan 14 komisyondan birisi olan Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen özel çocuklarımız ile beraberiz. Yaklaşık 150'ye yakın çocuğumuzun olduğu bu komisyonda yıl boyunca müzik, dans ve tiyatroya varıncaya kadar birçok etkinlikler yapıyoruz. Poşet yasağından sonra kese kağıdı yaparak ülke ekonomisine, karbondioksit emisyonuna ve kendi ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz. Onlarla güzel işler yapıyoruz. Ama bu çalışma ile bir tona yakın büyük bir kese kağıdı işleyerek 200 binden fazla kese kağıdı üreterek, ülke ekonomisine katkı açısından çok önemli bir geri dönüşüm ve ekolojik destek sağlıyorlar. 200 binden fazla üretilen kese kağıdını esnafımız tarafından satın alınıyor. Dolayısıyla esnafımızın gelip aldığı kese kağıdı ile elde edilen gelirler, kendi ihtiyaçları için kullanılıyor. Ciddi bir katkı sağlıyorlar" dedi.

"Beraber mutlu bir şekilde kese kağıdı üretiyoruz"

Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Anıl'ın annesi, "Anıl, 27 yaşında, 3 yaşındayken otizmli olduğunu fark ettik. Eğitimler başladı. Sonra Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ile tanıştık. Gönül Elleri' Çarşısı'nın bizlere çok katkısı oldu. Ben Anıl'ı tek başına bir yere göndermiyordum. Gönül Elleri Çarşısı'nın servisi ilk kez almaya başladığı zaman ben Anıl'ı tek başına göndermeye başladım. Kese kağıdı projesi ilk başladığı andan itibaren Anıl, kese kağıdı yapıyor. Severek yapıyor. Beraber mutlu bir şekilde yapıyoruz. Anıl da bundan çok memnun. Günde 100 tane 150 tane yapar" ifadelerini kullandı.

"Kese kağıtlarını müşterilerimizin hizmetine bırakıyoruz"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan kese kağıdı satın alarak manavında kullanan Fuat Velioğlu, " Özel çocuklarımızın yaptığı kese kağıtlarını müşterilerimizin hizmetine ve tercihine bırakıyoruz. Kendilerine de buradan bir destek vermek istiyoruz. Belediyemiz bu konuda da sağ olsun, özel çocuklarımıza verdikleri destek sayesinde biz de onlara ufak bir şekilde olsa da desteklemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre