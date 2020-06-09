TUZLA'DAKİ OPERASYONDA 47 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
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TUZLA'DAKİ OPERASYONDA 47 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

TUZLA'da polis ekipleri, internet üzerinden satışlarla piyasaya metil alkol tedarik edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

09.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:41

TUZLA'da polis ekipleri, internet üzerinden satışlarla piyasaya metil alkol tedarik edildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Depoya düzenlenen baskında 47 ton metil alkole el konuldu. Operasyon ve şüphelilerin yakalanması kameralara yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, internet üzerinden yapılan satışlarla piyasaya metil alkol tedarik edildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine çalışmalarına başlayan ekipler şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri internet üzerinden temizlik ve kozmetik malzemesi adı altında sahte satış yapan firmayı, kargo şubesinden tespit ederek Tuzla Orta Mahalle'de bulunan depoya ulaştı. Polis, yaptığı operasyonda, H.M.Ç adlı bir Türk ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Baskında 47 ton metil alkol ele geçirildi. Ekipler, öte yandan depoda metil alkolü, etik alkole çevirmeye yarayan bir damıtma sistemi de tespit etti. Ayrıca yapılan kargo inceleme çalışmalarının genişletilmesiyle başka bir adreste ise metil alkolden çevrilmiş satışa hazır 500 şişelenmiş etil alkol bulundu.

TUZLA'DAKİ OPERASYONDA 47 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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