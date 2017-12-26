Tuzla'daki Kimyasal Kokuyla İlgili Yeni Gelişme

Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Tuzla'daki Kimyasal Kokuyla İlgili Yeni Gelişme

Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderdi.

Kaynak: Dunya.com

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