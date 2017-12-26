Tuzla'daki Kimyasal Kokuyla İlgili Yeni Gelişme

Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından bölgede o gün görev yaptığı iddia edilen vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderdi.