TUZLA'DAKİ HELİKOPTER DESTEKLİ NARKOTİK OPERASYONU KAMERADA TUZLA'da dün sabah erken saatlerde 32 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 aranan şüpheli ile 5 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

TUZLA'da dün sabah erken saatlerde 32 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 aranan şüpheli ile 5 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 06.00 sıralarında Tuzla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 12 uyuşturucu madde satıcısının yakalanmasına yönelik 12, aranan 18 şüpheli için de 20 adrese operasyon gerçekleştirildi.

Helikopter destekli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Harun A. yakalanırken, şüphelinin üzerinden Hakkı K. adına düzenlenmiş cezaevi özel izin belgesi ve başka kişiler adına düzenlenmiş kimlikler çıktı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan Faruk Y., hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan Yusuf K., resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan ve alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçundan para cezası ile aranan Özlem D., yaralama suçundan 3 bin lira ceza ile aranması bulunan Cumhur İ. ve yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan Serdar K. gözaltına alındı .Uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerden Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D. ve Vedat D. yakalanarak gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 15 gram esrar, 36 gram skunk, 10 gram hint keneviri, 6 kök hint keneviri, 13 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D., Cumhur İ. ve Yusuf K. adli makamlarca serbest bırakılırken, Vedat D. ve Faruk Y., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Harun A., Serdar K. ve Özlem D. ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde özel harekat polisinin adreslere girdiği, polis ekiplerinin evlerde ve çevresinde arama yaptığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve şüphelileri gözaltına aldığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA