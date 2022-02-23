Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor - Haberler
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Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Tuzla'da dün gece bir mukavva fabrikasında çıkan ve çevresindeki bazı iş yerlerine de sıçrayan yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler enkaz kaldırma çalışması yapıyor.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da dün gece bir mukavva fabrikasında çıkan ve çevresindeki bazı iş yerlerine de sıçrayan yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler enkaz kaldırma çalışması yapıyor.

Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında dün akşam 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının gece saatlerinde söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Yangının çıktığı iş yerlerinde büyük çapta hasar oluştuğu gözlenirken, sabah saatlerinde olay yerine gelen fabrika çalışanları enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

Çevrede önlem alan polis ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi de sürüyor.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Tuzla'daki fabrika yangınının ardından enkaz kaldırma çalışması sürüyor

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Fabrika, Tuzla, Güncel, Haberler

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