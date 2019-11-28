Tuzla'daki fabrika yangını söndürüldü
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Tuzla'daki fabrika yangını söndürüldü

Tuzla'da maden cevheri işleyen fabrikada meydana gelen yangın hasara neden oldu.

28.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:08
Tuzla'daki fabrika yangını söndürüldü

'da maden cevheri işleyen fabrikada meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana sahip maden işleme fabrikasında yangın başladı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yanan maden işleme makineleri ve maden cevherine müdahale ederek yangını söndürdü.

Fabirakada hasar meydana gelirken. itfaiye ve polisyangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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