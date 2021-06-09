Tuzla'daki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ile firari hükümlü yakalandı

Tuzla'da yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ile hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.