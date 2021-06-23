Tuzla'daki asayiş uygulamasında aranan 47 şüpheli yakalandı
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Tuzla'daki asayiş uygulamasında aranan 47 şüpheli yakalandı

Tuzla'daki asayiş uygulamasında aranan 47 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Tuzla'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 47 kişi yakalandı.

Tuzla'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 47 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince, dün ilçede asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 18 bin 630 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan kontrolde çeşitli suçlardan araması bulanan firari 47 kişiyi gözaltına aldı.

Uygulamada 11589 araç denetlenirken, ruhsatsız tabanca bulunduran sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İlçedeki 10 metruk bina ve 22 çocuk parkı ve mesire alanını kontrol eden ekipler, uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheliye yasal işlem yaptı, bir şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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