Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı
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Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, Tuzla'nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Tuzla'da zorlu bölgelerde ilaçlama drone ile yapıldı
22.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:49

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sinek ve larva mücadelesi için çalışmalara hız veren Tuzla Belediyesi, Mart ayı itibariyle başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini, Tuzla'nın 17 mahallesinde periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Çevre dostu insan sağlığına zarar vermeyen teknolojik yöntemlerle sinek, sivrisinekler ve diğer haşerelere karşı mücadele eden Tuzla Belediyesi, drone kullanımıyla sivrisineklere yuva olan dere, göl, kanal gölet, bataklık, çöp konteyneri, su kuyuları ve sazlık gibi alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tuzlalı vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri de değerlendirerek açık ve kapalı alanlarda haşerelere karşı ilaçlama yapan ekipler, ilaçlamayı üç aşamalı periyotlarla gerçekleştiriyor. Tuzla Belediyesi ekibi, larva mücadelesinde ilaçlamanın önemli olduğuna ancak vatandaşların da alınacak küçük tedbirlerle bu mücadeleye destek olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Tuzla'da bir ilk

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bilim ve teknolojiden faydalanarak, Tuzla'da drone ile ilaçlama yaptık. Yaz gelince sinek ve diğer haşerelere karşı mücadele veriyoruz. Larva mücadelesini birçok noktada sinek kaynağı dere göl çayır sulak arazilerde sürdürüyoruz. Drone ile özellikle ulaşmakta zorluk çektiğimiz yürüyerek zor ilaçlanacak bölgeleri ilaçlıyoruz. Zorlu bölgelerde ilaçlamayı araçlarla ve gerektiğinde drone ile yapmaya devam edeceğiz. Akıllı dünya, akıllı şehir ve akıllı ilçe olarak da birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman ihtiyacımız var"

Covid-19 sürecinin kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Yazıcı, "Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadelen ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda iş birliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum"dedi.

Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması ve ilaçlama gibi çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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