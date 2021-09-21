TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Haberler
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TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da tersanede gazdan zehirlenen işçilerin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tuzla (DHA) - İSTANBUL Dha - TUZLA'da tersanede gazdan zehirlenen işçilerin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı işçiyi kurtarmaya çalışan bir kişiyi de elektrik çarptığı görülüyor.

Tuzla'daki tersanede geçtiğimiz hafta çalışma yapan işçilerden 8'i gazdan zehirlenmişti. İşçilerin gemiden vinç ile kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zehirlenen işçilerin yerde yattığı görülüyor. Yardım için vinçle gemiye inen kişilerden birini ise elektrik çarpıyor. 30 yıllık tersane işçisi olduğunu söyleyen Hakkı Demiral, "İşçiler gazın yoğunlaşmış olduğu bölgeye girince zehirlenerek düşmüşler. Onlara müdahale eden insanlar da aslında tüpsüz. Korunaksız bir şekilde müdahale etmişler. Müdahale edenler de zehirleniyor. Daha sonra işçilerden bazıları oksijen tüplü olarak müdahale edince işçileri kurtarıyorlar" dedi.

TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ
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Haber: TUZLA'DA ZEHİRLENEN İŞÇİLERİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Haberler
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