Tuzla'da zararlı haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor
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Tuzla'da zararlı haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor

Tuzla Belediyesi, Mart ayında başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini 17 mahallede periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Tuzla'da zararlı haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor
01.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:55

Tuzla Belediyesi, Mart ayında başlattığı zararlı haşerelerle mücadelesini 17 mahallede periyodik ilaçlama çalışmaları ile sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi, sürdürülen sinek ve larva mücadelesini sinekler uçkun hale gelinceye kadar devam ettirirken, ayrıca gelen şikayetleri de anında değerlendirerek çözüme ulaştırıyor. Mücadele kapsamında sineklerin üreme alanları tespit edilerek, kanal, dere, gölet, bataklıklar, çöp konteynerler, su varilleri ve su kuyuları gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Üç aşamalı periyotlarla devam eden larva mücadelesini çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen yöntemlerle yürüten belediye, vatandaşların talepleri üzerine açık ve kapalı alanlarda haşere mücadelesine de devam ediyor. Çevre ve toplum sağlığı için sinek ve benzeri haşere türü zararlıların üremesine sebep vermemek adına dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Ağzı kapatılmamış çöp kovaları ve kapağı kapatılmamış çöp konteynerleri özellikle kara sineklerin üreme alanı niteliğinde. Çevreye gelişigüzel atılmış biriktirilmiş çöpler de larva için üreme alanlarını oluşturuyor. Hayvan gübreleri üzeri açık bırakıldığında sineklerin üremeleri için uygun koşulu oluşturuyor. Hayvan suluklarında uzun süre su bulundurulmamalıdır. Ağzı açık olan bidon ve varillerde kesinlikle su bulundurulmaması gerekiyor. Çevrede bulunan araç lastikleri, içlerinde yağmur sularını barındırdığından sivrisinekler için üreme alanı oluşturmaktadır. Açık alanda atık araç lastiği bulunmamalıdır. İnşaat temellerinde ve bodrum katlarda su birikintileri oluşmamasına dikkat edilmeli, zorunlu hallerde bu alanların ilaçlanması için belediyeye haber verilmeli. Kullanılmayan, içerisinde durgun su bulunan süs ve yüzme havuzları sivrisinek üretir. Suyun devir daim etmediği havuzlarda su bulundurulmamalıdır. Kullanılmayan tas vb. kaplarda uzun süre su bulundurulmamalıdır. Az miktarda da olsa bu kaplardaki suların bir mahalleyi rahatsız edecek kadar sivrisinek üretmeye yeterli olduğu unutulmamalıdır."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Özellikle Covid-19 süreci bize kişisel temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tedbir almak en önemli mücadele yöntemidir. Bir yerde bir sorun oluşmasından sonra verilen mücadeleden ziyade, küçük önlemlerle alacağımız kişisel tedbirler ile çevre ve halk sağlığı için zarar oluşturacak sonuçları engelleyebiliriz. Vatandaşlarımızın sağduyusuna her zaman çok ihtiyacımız olduğu gibi, sinek ve larva mücadelesinde de kişisel tedbirlerin alınması konusunda işbirliğine her zaman ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyorum. İlaçlama ve benzeri mücadele aralıksız sürdürülürken, hem mücadelenin başarıya ulaşması hem de kendi sağlığımız için kişisel tedbirleri alalım. Sinek ve benzeri zararlılar ile mücadele sağlık açısından çok önemli. Pandemi süreci normalleşmeye dönerken lütfen bizler tüm tedbirlerimizi almaya aynı ciddiyetle devam edelim" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen ilaçlama tedbirleri yaz boyunca devam ederken, kişisel tedbirler ile atıkların poşetlenmeden atılmaması ve su birikintisi benzeri yerlerin oluşmaması için bilgilendirmeler de sürdürülüyor.

(İHA)

01.06.2020 20: 40: 31 TSI

Kaynak: İHA

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