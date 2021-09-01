Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi Okulların açılmasına sayılı günler kala Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı.

Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi

İSTANBUL - Okulların açılmasına sayılı günler kala Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Koronavirüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü koronavirüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim kararıyla birlikte Tuzla Belediyesi ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Uzun bir aranın ardından başlayacak yüz yüze eğitimler öncesinde Tuzla Belediyesi, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için seferberlik başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla korona virüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

"Tekrar buluşacağımızdan dolayı en az öğrencilerimiz kadar biz de heyecanlıyız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okullarımızın açılacak olmasına çok sevindik. Yavrularımız ile hasretimiz bitecek. Tekrar onlarla buluşacağımızdan dolayı en az biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Tekrar okullarımızda zillerinin çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, okulların gerçek sahipleri için özenle hazırladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi
Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi
Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi
Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Umut Meraş Şenol Güneş Burak Elmas Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 19:19:02. #1.16#

title