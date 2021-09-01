Tuzla'da yüz yüze eğitim öncesi okullar temizlendi

Okulların açılmasına sayılı günler kala Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Koronavirüs salgınının öğrencilere tehdit oluşturmaması için özellikle sınıflar ve ıslak zeminli alanlar özel temizlik maddeleriyle temizlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü koronavirüs tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim kararıyla Tuzla Belediyesi ilçe genelinde bulunan okulların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

"TEKRAR BULUŞACAĞIMIZDAN DOLAYI EN AZ ÖĞRENCİLERİMİZ KADAR BİZ DE HEYECANLIYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Okullarımızın açılacak olmasına çok sevindik. Yavrularımız ile hasretimiz bitecek. Tekrar onlarla buluşacağımızdan dolayı en az biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Tekrar okullarımızda zillerinin çalacak olması, sınıfların ve okul bahçelerinin çocukların sesleri ile yankılanacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Okullarımızı, okulların gerçek sahipleri için özenle hazırladık. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı