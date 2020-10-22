Tuzla'da yürek ısıtan görüntü
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Tuzla'da yürek ısıtan görüntü

22.10.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:56

Tuzla'da yolu kapatarak yaşlı bir çiftin kaşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförünün bu hareketi takdir toplarken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla'da yolu kapatarak yaşlı bir çiftin kaşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförünün bu hareketi takdir toplarken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla Belediyesi önünde yaşlı bir çift, 15 Ekim Perşembe günü saat 09.20 sularında Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. O sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yaşlı çifte yol vermek için durdu. Ancak çift şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine, minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Yürekleri ısıtan olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

-İHA-

Tuzla'da yürek ısıtan görüntü
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü
Tuzla'da yürek ısıtan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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