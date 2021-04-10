TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
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TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTIHaber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ / TUZLA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi, ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü durmayarak kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Tuzla'da, önceki gün saat 21.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki O.Ö.'ye hızla gelen otomobil çarptı. O.Ö., düşüp ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü durmayarak kaçtı. İlk müdahalesini çevredekilerin yaptığı O.Ö. çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayı uzaktan gören Türkan Kodak, "Dün akşam 21.30 sıralarında yaşandı, ben uzaktan gördüm. Vuran araç da kaçmış diye biliyorum. Burada bir müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye sevk edildi" dedi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI
TUZLA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİYE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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