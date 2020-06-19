Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı
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Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı.

19.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:13

Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

İSTANBUL - Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı. Araçlar su birikintisinden geçmekte zorlanırken birikintisi içerisinde mahsur kalan otomobilin içi su doldu.

Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle Tersane köprüsü altındaki alt geçitte su baskını yaşandı. Alt geçidin su ile dolması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlandı. Bir araç sürücüsü de alt geçitte biriken su içerisinde aracıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su birikintisinden çekildi. İçi su dolan aracın arızalandığı öğrenildi.

Su birikintisinde mahsur kalan araç sürücüsü, "Birden yağmur oldu işte yapacak bir şey yok. Bir anda bastığında orası tümsek olduğu için olabilir. Arabalar stop etti" dedi.

Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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