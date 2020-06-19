Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı.

19.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:26

Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle alt geçidi su bastı. Araçlar su birikintisinden geçmekte zorlanırken birikintisi içerisinde mahsur kalan otomobilin içi su doldu.

Tuzla'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle Tersane köprüsü altındaki alt geçitte su baskını yaşandı. Alt geçidin su ile dolması nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorlandı. Bir araç sürücüsü de alt geçitte biriken su içerisinde aracıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su birikintisinden çekildi. İçi su dolan aracın arızalandığı öğrenildi.

Su birikintisinde mahsur kalan araç sürücüsü, "Birden yağmur oldu işte yapacak bir şey yok. Bir anda bastığında orası tümsek olduğu için olabilir. Arabalar stop etti" dedi.

(Halit Arslan - Cem Güney Kılıç/İHA)

Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Haber
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Emre Kınay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Fatih Terim Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Tuzla'da yoğun yağış nedeniyle alt geçidi su bastı, otomobil suda mahsur kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:40:22. #1.15#
title