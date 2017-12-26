Tuzla'da Yoğun Koku Paniği (6)

Ramazan EĞRİ - ALİ Kerem BENGİ- Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA



Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İBB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıklandı.



İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün birimleri ile, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup, sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir. İBB birimleri, atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca, kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir" denildi.



VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Vali Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.



İBB'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye ,İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor Çevrenin Sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor.



BEYAZ MASA'DAN AÇIKLAMA



Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir." açıklaması yapıldı.



Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.



İGDAŞ AÇIKLAMASI



Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi'nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI



Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Bölgeye sevk edilen İtfaiye, AKOM, İGDAŞ, AFAD, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgede ve kokunun geldiği belirlenen atık su kolektör hattına çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri de atıksu kanallarında ölçüm yaptı.



ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske taktı.



"CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ"



AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.



Yoğun hissedilen kokudan etkilendiklerini söyleyen Tuzla sakinleri, "Saat 20.00'den sonra başladı. Bir koku var biz de anlayamadık, çok rahatsız olduk evde o yüzden ailecek dışarı çıktık. Bir şeyden haberimiz yok. Çok ağır bir koku aşırı derecede. Nefes alınamaycak halde şuan. Normalde haftada bir gelen bir koku ama bugünkü dehşet bir koku. Böyle bir şey olamaz" dedi.



CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: TAKİP EDECEĞİZ, BUNUN SORUMLULARINI BULACAĞIZ



CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de gece saatlerinde Tuzla'ya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Hamzaçebi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medyadaki vatandaşlarımızın bazı şikayetleri üzerine önce Tuzla İlçe Başkanımla konuştum. kendisi hemen buraya geldi. Sonrasında Kaymakamımızla görüştüm. Nitrik asit sızıntısı gibi bir ihtimalin olup olmadığını sordum. Kendilerinde böyle bir bilginin kayıtlı olmadığını, ekiplerin araştırdığını söylediler. Bilgiler üzerindeki çelişkiler nedeniyle ben de hemen evden çıktım buraya geldim. Burası kokunun kaynağı olan yerlerden birisi olarak görünüyor. İlk buraya geldim. Bundan sonra diğer güzergahlara da gideceğiz. Burada kesif bir koku var. İki boru görüyoruz, öyle zannediyorum ki buraya sanayi atıklarını vidanjörlerle getirenler boruları kullanarak deşarj ediyorlar. Bunlar sabit borular, demek ki burası devamlı kullanılıyor. Nitekim yine geçen yıl ve 2015 yılında Tuzla'da bu kokuları medya yazdı. Bu gün o yıllardaki dozun çok üzerine çıktı. Kolektör bacalarından bütün Tuzla'ya bu ağır koku çıkıyor. Koku zararlı mı değil mi? bunu devletin ilgili kurumları açıklamalı. 2017 yılındayız ama burada ilkel bir deşarj noktası var. Kimyasal, sanayi atıkları burada doğaya salınıyor. Demekki yetkililer, Tuzla Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, sağlık ekipleri görevini yapmıyor. zamannıda sayfiye yeri olan TUzla vatandaşların zehirleniyor muyuz? Ölüyor muyuz? feryatlarının duyulduğu bir ilçeye dönüşmüş durumda. Takip edeceğiz, bunun sorumlularını bulacağız" dedi.