Tuzla'da Yoğun Koku Paniği-1

Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine belediye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Meraklı vatandaşların görüntüsü

-Röp.

-Detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA