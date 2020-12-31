Tuzla'da yılın son gününde iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

Tuzla'da İş arayan vatandaşlar ile işveren arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), 2020 yılının son haftasında yaptığı toplu iş görüşmesi ile 45 kişiyi daha iş görüşmesine yönlendirdi.

Tuzla'da İş arayan vatandaşlar ile işveren arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), 2020 yılının son haftasında yaptığı toplu iş görüşmesi ile 45 kişiyi daha iş görüşmesine yönlendirdi. Yönlendirme sonrası işe giren vatandaşlar için yılın son gününde işe alım ve eğitim süreci başladı. Yılın son gününde iş sahibi olan vatandaşlar ise salondan mutlu ayrıldılar.

Tuzla'da işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında istihdam köprüsü oluşturulması amacıyla Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen TUZKAM, yaptığı toplu iş görüşmeleri ile yüzlerce vatandaşı iş sahibi yapıyor. Bu kapsamda 2020 yılının son toplu iş görüşmesi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Görüşmeye, 45 iş arayan vatandaş katılırken tamamı işe yönlendirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirilen görüşmeye her yaş grubundan vatandaşlar katıldı. İş görüşmesinin ardından yılın son günü işe kabul edilen vatandaşların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi verildi. Yılın son gününde işe sahibi olan vatandaşlar salondan mutlu ayrıldılar.

"İŞ ARAYAN VATANDAŞLARA YARDIMCI OLUYORLAR"

Tuzla Belediyesi'ne teşekkür eden Hasibe Doğan, "İnternet üzerinden gördüm. TUZKAM'a oradan başvurdum. Daha doğrusu istihdam olarak düşünmemiştim. Normal bir ilan sitesi gibi düşündüm. Geldim istihdam sitesiymiş. Gerçekten çok güzel. Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. TUZKAM ile iş arayan vatandaşlara yardımcı olunduğunu belirten bir vatandaş ise," Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi TUZKAM, Tuzla Belediyesi'nin güzel bir projesidir. Başka ilçelerden gelen insanlara da yardımcı oluyorlar. Gerek kısa mesaj yoluyla, gerek arayarak işsiz olan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Güzel bir proje. Devamlarını dileriz" dedi.

"HER ŞEYİMİZLE İLGİLENDİLER VE İŞ SAHİBİ OLDUK"

Yılın son gününde iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Emir Poyraz, "Bu proje için öncelikle teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Mutluyuz. Toplu iş görüşmesine gelirken bu kadar çabuk iş sahibi olacağımı düşünmüyordum. Sağ olsunlar her şeyimizle ilgilendiler ve iş sahibi olduk dedi. Pandemi döneminde bu kadar çabuk iş sahibi olduğu için mutlu olduğunu belirten Neslihan Karabulut, "Güzel bir gün. Bu kadar kısa sürede iş sahibi olmayı beklemiyordum. Herkesin hayalini kurduğu iyi bir firma. Gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Pandemi döneminde bu kadar çabuk iş sahibi yaptıkları için memnunuz. İş arayanların TUZKAM'a başvurup bu sürece dahil olmalarını öneriyorum" dedi.

"FİRMALAR NİTELİKLİ ADAY BULMA KONUSUNDA ÇOK HIZLI SONUÇLAR ELDE EDEBİLİRLER"

İstihdam görüşmeleri United Group firmasının İşe Alım Müdürü Filiz Köy, "Öncelikle bize bu platformu sağladıkları için Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizim yeni açılış projelerimize çok 2 haftalık bir süre kala vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı, nitelikli aday bulma konusunda çok yardımcı oldular. Şimdi burada da projemiz için gerekli adayların görüşmeler ve İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri için bulunuyoruz. Yarın da proje açılışımız var. Dolayısıyla bir haftadan az bir süre kala TUZKAM ile sağlamış olduğu nitelikli adaylara ulaşmış oluyoruz. Buradan tüm işverenlere de ben bir duyuru yapmak istiyorum. Yine Tuzla Belediyesi istihdam konusunda irtibata geçerek nitelikli aday bulma konusunda çok hızlıca sonuçlar elde edebilirler" dedi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi 2020 yılında yaptığı toplu iş görüşmelerini, 2021 yılında da yaparak iş arayan ile işveren arasında istihdam köprüsü oluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı