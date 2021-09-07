Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi

Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tuzla Belediyesi tarafından işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2021 yılının ilk 8 ayında 6 bin 500 iş arayan vatandaşı işe yönlendirdi.

Tuzla Belediyesi tarafından işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2021 yılının ilk 8 ayında 6 bin 500 iş arayan vatandaşı işe yönlendirdi.

Tuzla'da iş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi(TUZKAM), iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk 8 ayında sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi. TUZKAM'a başvuran vatandaşların öz geçmişleri, personel arayan firmalara ulaştırarak daha hızlı bir istihdam desteği sağlanırken personel arayan firmalar için de toplu iş görüşmeleri düzenleniyor. Ayrıca iş arayan vatandaşlar TUZKAM'ın internet sitesinde 200'ü aşkın iş ilanından kendileri için en uygun olan ilanı seçerek iş başvurusunda bulunabiliyor. Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de veriliyor.

"Bir kişinin bile evine ekmek götürmesine vesile olmak bizi mutlu ediyor"

İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kariyer ve İstihdam Merkezimiz ile işveren ve işçi arasında köprü kurarak hem iş arayana iş buluyor hem de istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Birçok önemli markanın üretim tesisleri Tuzla'da. Bu bize çok önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca, Tuzla'daki firmaları dolaşan bir ekibimiz var. Firmalarımızı ziyaret ederek işçi ihtiyaçlarını belirliyorlar. İşverenlerimizin talepleri doğrultusunda bize iş için başvuran vatandaşlarımızı eşleştirip uygun pozisyonlara yönlendiriyoruz. Bir kişinin bile evine ekmek götürmesine vesile olmak, onlara umut olmak, dualarını almak bizleri gerçekten çok mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi
Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Moody's: Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükselecek
Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Türkiye üretti, Avrupa sıraya girdi! Yerli elektrikli hizmet aracı Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Ferhan Şensoy Melisa Şenolsun
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tuzla'da yılın ilk 8 ayında 6 bin 500 kişi işe yönlendirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:27:59. #1.16#

title