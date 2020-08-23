Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor.
23.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:08
Tuzla'da Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye savunma sanayinde kararlı şekilde yoluna devam ediyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA