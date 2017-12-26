Tuzla'da Yayılan Kokunun Kaynağı Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da yayılan ağır kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığının tespit edildiği bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin süratle bölgeye sevk edildiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, sorumlular hakkında hukuki yolların sonuna kadar takip edileceği aktarıldı.