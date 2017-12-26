Tuzla'da Yayılan Kaynağı Belirsiz Koku

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yayılan ağır kokuya ilişkin, yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edildiğini, bunun zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı olduğu kanaatiyle kamera kayıtlarının inceleneceğini ve kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağını bildirdi.



Yazıcı, Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki sebebi bilinmeyen ağır kokuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



Şadi Yazıcı, mesajında şunları kaydetti:



"Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edilmiştir. Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm."



Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.